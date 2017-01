Bernie Ecclestone a haussé le ton concernant Silverstone et ses problèmes financiers.

En Angleterre, beaucoup se plaignent que le grand argentier de la Formule 1 ne fait pas un seul geste en direction du BRDC, pour aider le propriétaire du circuit à continuer à organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne dans de bonnes conditions.

Les charges financières sont devenues trop lourdes selon le BRDC, qui envisage d’utiliser une clause de sortie du contrat afin d’arrêter les frais après l’édition 2019, alors qu’il resterait encore 7 éditions de plus à faire.

Jackie Stewart et Damon Hill se sont récemment rangés du côté de Bernie Ecclestone, et appelaient eux aussi à un soutien en provenance du gouvernement britannique.

De son côté Ecclestone a fait savoir qu’aucune remise sur le prix du plateau n’est à attendre.

"Ils paient déjà un prix aussi bas que les autres pays en Europe. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils n’arrivent pas à faire fonctionner la course à Silverstone. Ils ont une foule bien plus grande que sur n’importe quel autre circuit en Europe. Et personne d’autre ne se plaint."