Le départ de Nico Rosberg de la Formule 1, alors qu´il était en pleine gloire, a suscité des réactions différentes, mais pour la plupart, cette nouvelle a été plutôt bien reçue par les divers acteurs du paddock.

Bernie Ecclestone fait partie de ces gens qui ont montré une totale compréhension envers la décision du nouveau champion du monde. Selon lui, que Rosberg et Jenson Button aient choisi de partir est quelque part une bonne chose.

« Je suis content qu´ils puissent s´en aller de leur propre chef » confie Ecclestone.

« Auparavant, nous avons perdu des pilotes pour d´autres raisons. Parce qu´ils ont été tués dans des accidents. C´est pourquoi les départs en retraite sont pour moi des heureux évènements. »

Le grand argentier de la F1 n´est nullement déçu par l´Allemand et sa décision inattendue.

« Il a accompli son travail. Comme la plupart des autres pilotes, qui n´ont jamais réussi, il voulait devenir champion du monde. Il a le titre maintenant. Pourquoi aurait-il dû continuer ? Je peux tout à fait le comprendre. »

Pour Ecclestone le départ de Rosberg ne dénature en aucun cas son statut de champion, au contraire.

« En prenant une décision aussi courageuse, il aide la Formule 1. Ce qu´il a fait est très adulte. Cela prouve qu´il est intelligent. Il a atteint son plus grand but. Comment peut-on lui en vouloir, de rêver de faire autre chose dans la vie ? Et le fait que Lewis doit renoncer à sa revanche ne doit pas être le problème de Nico. »