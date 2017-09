C’est probablement le secret le moins bien gardé de ces derniers jours, pour ne pas dire de ces dernières semaines : McLaren va annoncer son association avec Renault dans les prochaines heures, ou à Singapour directement.

Un accord a été trouvé avec Honda pour casser le contrat actuel sans pénalité, un accord qui a été validé par les dirigeants de la marque au Japon. En échange Toro Rosso accueillera le moteur Honda, avec une ouverture claire vers une motorisation pour Red Bull Racing lorsque le V6 japonais sera au niveau.

Aujourd’hui c’est Bernie Ecclestone qui vend la mèche. Le président d’honneur de la Formule 1 est bien connu pour savoir agir en coulisses, pour nouer comme dénouer des contrats. A-t-il eu un rôle actif dans les négociations ? Nul ne le sait... mais il veut en tout cas se faire remarquer en affirmant que c’est fait entre McLaren et Renault. Et que Fernando Alonso a aussi accepté de rester (au moins une saison de plus).

"L’accord avec Renault est entièrement fait. Alonso va rester, c’est une super nouvelle," lance-t-il au Sportsmail.

Cela n’empêche pas l’ancien grand argentier de critiquer McLaren. La FOM a dû convaincre activement Honda de rester dans le sport après une telle décision.

"Je ne vois pas pourquoi McLaren sera plus heureuse avec Renault qu’elle ne l’est avec Honda. Ce n’était pas la faute de Honda si ça n’a pas fonctionné mais celle de McLaren," affirme Ecclestone.

"Chaque jour, ils se battaient à propos de tout, au lieu de travailler ensemble. C’était un peu stupide."

McLaren et Renault devraient annoncer un accord pour 3 années, jusqu’à fin 2020, puisque c’est en 2021 qu’arriveront de nouveaux moteurs en F1. McLaren pourra alors avoir le choix, comme celui de s’associer avec un nouveau constructeur (Porsche ?), revenir avec Honda (ne jamais dire jamais en F1...) ou créer son propre moteur. Comme Ferrari.