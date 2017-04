Bernie Ecclestone ne coule pas tout à fait une retraite paisible. L’homme de 86 ans est encore à la manœuvre en coulisses. Bernie discute actuellement avec les autorités brésiliennes, dont le maire de Sao Paulo, pour s’assurer de l’avenir de la course d’Interlagos.

Cependant, les négociations ne se passent pas aussi bien que prévu selon Bernie. Le maire de Sao Paulo ne voudrait plus dépenser un kopeck pour l’organisation de la course et souhaiterait vendre le circuit, qui appartient à la municipalité.

« Chase Carey m’a demandé de retourner au Brésil, pour parler au président du pays, ce que j’ai déjà fait par le passé. Mais il m’a semblé assez évident que le président avait d’autres sujets d’inquiétude que la F1. Donc nous sommes allés voir à nouveau le maire de Sao Paulo, mais il ne veut vraiment pas dépenser un seul dollar. Maintenant il est certain de vouloir vendre le circuit » a assuré Ecclestone.

Et qui pourrait racheter le circuit ? Ecclestone lui-même, comme nous vous le rapportions récemment. Bernie n’a cependant pas voulu confirmer qu’il était bien en pole pour finaliser la transaction. A l’inverse, il a lancé un avertissement public : si rien n’est fait, Interlagos pourrait disparaître du calendrier.

« Le maire m’a demandé si je serais intéressé. Nous pouvons nous mettre d’accord avec lui pour dire que l’acheteur, quel qu’il soit, devra garder le circuit en F1. Ensuite, il s’agit de trouver un organisateur pour la course, ce qui est un peu plus difficile. Donc je pense que si nous ne pouvons rien faire, nous perdrons le Grand Prix du Brésil, pour sûr. »

L’avenir à court terme du circuit semble au moins assuré pour Ecclestone, qui assure « à 100 % » que la course demeurera au calendrier jusqu’en 2020. Tamas Rohonyi, le promoteur du circuit, était d’ailleurs à Paris cette semaine, pour parler contrats avec la FIA.