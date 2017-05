Bernie Ecclestone n’a jamais été un fan absolu de la nouvelle ère des V6 Turbo. Cependant les derniers changements réglementaires, qui ont resserré les écarts tout en haut de la grille, entre Mercedes et Ferrari, l’enchantent au plus haut point.

Tout ce qui est bon pour le suspense est bon pour le spectacle d’une manière générale pour l’ex-grand argentier de la F1…

« Je pense que Sebastian et Lewis continueront à se battre pour la première place » a estimé Bernie. « Ce sera une bataille très intéressante. Cette année, Ferrari est vraiment de retour pour la lutte pour les premières places, et c’est une très bonne nouvelle. Les fans étaient très fatigués de la domination de Mercedes ces dernières années, et avoir davantage de compétition aide les promoteurs à vendre plus de tickets. »

Même s’il n’y a eu qu’un seul dépassement à Sotchi dimanche dernier, le suspense a été au rendez-vous pour la victoire et le podium jusque dans les derniers tours de roue.

Bernie est en large partie à l’origine de l’arrivée de Sotchi au calendrier. Mais le Britannique de 86 ans n’était pas certain de la réussite de l’événement… Il rend hommage à l’appui du président sur ce dossier.

« Je me souviens quand je suis venu à Sotchi pour la première fois… J’étais découragé. Je n’étais pas complètement sûr que la Russie serait capable de construire un circuit si formidable, mais j’ai été détendu après que Vladimir Poutine m’a donné des garanties. Je sais que le président ne prend des décisions que quand il est bien informé. »

« On se rappellera de Poutine comme un président formidable, qui a fait beaucoup pour son pays et pour la paix du monde ».

Bernie, en pointe sur le dossier russe, a bon espoir que Sotchi demeure au calendrier après 2025 – date de l’expiration du contrat du circuit avec la FOM ; en revanche, il confirme l’abandon définitif d’un Grand Prix de nuit.

« Nous avions eu cette idée mais je ne sais pas si cela en vaut la peine. Les images TV de Sotchi, l’après-midi, sont merveilleuses, et le niveau d’organisation est très élevé, donc il n’y a pas besoin de changer. »