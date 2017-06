Bernie Ecclestone a été rapidement écarté de la tête de la Formule 1, une fois l’acquisition du sport par Liberty Media complétée.

L’ancien grand argentier a été remplacé par un trio de personnes pour gérer la catégorie reine : Chase Carey, Ross Brawn et Sean Bratches.

Les trois hommes sont appréciés dans le paddock, même si le franc parler de "Bernie" manque un peu à certains.

Pour celui qui est devenu président d’honneur de la F1 (sans aucun pouvoir), le trio fait du bon travail.

"J’ai été mis à l’écart et quelqu’un d’autre va faire un meilleur travail. Et je suis à peu près certain que si je revenais, je ne pourrais pas faire un aussi bon travail qu’eux. Alors je ne dois pas revenir," confie Ecclestone.

"Je ne me sentais pas prêt parce que lorsque tout a été signé, ils voulaient que je reste trois ans. J’ai donc été un peu choqué quand ils m’ont demandé de quitter mon poste."

"La personne qui dirige le sport (Chase Carey) maintenant m’a demandé de partir parce qu’il voulait ma place. Je n’ai pas refusé, je lui ai dit que puisqu’il avait acheté la voiture, il pouvait très bien la conduire sans chauffeur."