Bernie Ecclestone estime que Ferrari est enfin de nouveau en route pour retrouver le titre mondial, dès cette saison 2017.

Les premières courses de la saison ont confirmé que la SF70H produite par Maranello était performante partout et, aussi, plus constante que la Mercedes W08 et plus facile à piloter. Des atouts importants sur l’ensemble d’une saison.

"Ferrari a maintenant une meilleure voiture et elle fait une très forte impression," déclare le Britannique, relégué au rang de président d’honneur de la Formule 1.

"Chez Mercedes, ils doivent faire attention," ajoute Ecclestone.

Sebastian Vettel, un ami personnel, est en plus en position de force au sein de la Scuderia. Et l’ancien grand argentier ne doute pas que Ferrari a fait en sorte que l’Allemand termine devant le Finlandais à Monaco.

"Quand Raikkonen a pris la tête devant Vettel au départ, j’ai immédiatement dit à mes invités que les deux Ferrari ne finiraient pas dans cet ordre. Pour moi c’était clair."