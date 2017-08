Vendredi après-midi, Ott Tänak s’est montré le plus habile sur les routes mosellanes détrempées pour reprendre les commandes de l’ADAC Rallye Deutschland.

Ott Tänak (Ford Fiesta) signait le scratch sur Mittelmosel et sur Grafschaft pour déloger Andreas Mikkelsen (Citroën C3) de la tête. L’Estonien possédait alors 4’’5 d’avance sur le Norvégien avant la dernière spéciale de la première étape.

Face aux routes détrempées, de nombreux pilotes choisissaient de chausser les pneus pluie Michelin pour la première fois depuis leur apparition il y a un an.

Associant pneus pluie et gommes tendres, Ott Tänak s’estimait chanceux de voir l’arrivée de Mittelmosel.

« Sur une épingle, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon capot et j’ai tiré le frein à main », confiait-il. « J’ai tiré tout droit dans les vignes et j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir revenir. La spéciale suivante était très piégeuse, j’aurais peut-être pu attaquer davantage, mais je voulais surtout connaître un passage propre après ma petite frayeur. »

Andreas Mikkelsen passait également les pneus pluie et se réjouissait de leur niveau d’adhérence sur la boue et l’eau stagnante.

« C’était le bon choix à faire de mon côté », assurait-il malgré une courte aventure champêtre après un croisement manqué. « C’était un bain de boue sur Mittelmosel. Je suis ravi de ne pas avoir perdu davantage de temps en partant aussi loin dans ces conditions. »

Troisième des deux spéciales, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) conservait la troisième place au général à seulement 5’’4 d’Andreas Mikkelsen. Derrière, son rival Thierry Neuville (Hyundai i20) bataillait fort pour se hisser au quatrième rang.

« J’étais à la limite », déclarait-il à l’arrivée de Grafschaft. « Il y avait trop de patinage et de blocages quand je freinais. J’ai essayé d’ajuster le différentiel sur la spéciale, mais nous avons souvent failli sortir de la route. »

Thierry Neuville comptait un retard de 18’’7 sur Sébastien Ogier tout en étant 18’’8 devant Elfyn Evans (Ford Fiesta), en difficulté sur les freinages. Craig Breen (Citroën C3) passait en sixième position, Esapekka Lappi (Toyota Yaris) ayant abandonné après avoir endommagé l’avant-gauche de sa voiture sur Grafschaft.