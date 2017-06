Hayden Paddon conservait la tête du Rallye d’Italie vendredi après-midi malgré une inquiétude sur l’état d’une suspension.

Deuxième sur la répétition de Terranova, l’avance d’Hayden Paddon (Hyundai i20) était étendue à 5’’6. S’il ne perdait que 1’’1 sur Juho Hänninen (Toyota Yaris) sur Monte Olia, le Néo-Zélandais se montrait soucieux de l’état de sa voiture.

« L’équilibre n’était pas idéal », confiait-il. « Je pense que nous avons cassé l’amortisseur avant gauche. C’était vraiment difficile en gommes dures, mais la première spéciale était plaisante. Nous avons ensuite veillé sur nos pneus. »

Si Juho Hänninen revenait à 4’’5, le Finlandais ne dissimulait pas son manque d’affection envers les ornières apparaissant sur les routes.

Son équipier Esapekka Lappi (Toyota Yaris) en faisait fi avec deux victoires de spéciales portant son total à trois scratches consécutifs.

« Les réglages sont désormais parfaits », se satisfaisait-il après le remplacement de sa boîte de vitesses. « Ce matin, nous essayions des amortisseurs de développement. Avec les changements effectués à l’assistance, tout va bien. »

Huitième par deux fois, Mads Østberg (Ford Fiesta) conservait la troisième place tout en regrettant d’avoir été le seul à parier sur un mélange de Michelin durs et tendres alors que le mercure grimpait jusqu’à 30°C : « Les tendres ne fonctionnaient pas. »

Thierry Neuville (Hyundai i20) remontait quatrième ex æquo avec Ott Tänak (Ford Fiesta). Quatrième puis deuxième des deux spéciales, le Belge ralliait l’arrivée de Monte Olia avec une crevaison à l’arrière droit et de la gomme absente du pneu arrière gauche. Avec une seule roue de secours, la prudence sera de mise pour le deuxième du championnat.

De son côté, Ott Tänak se montrait peu satisfait de l’équilibre de sa voiture, perturbé par les deux roues de secours selon l’Estonien. Andreas Mikkelsen (Citroën C3) lâchait plus de trente secondes en calant trois fois sur Terranova et encore à deux reprises sur Monte Olia.

Dani Sordo (Hyundai i20) perdait encore plus gros. Son problème de turbo aperçu ce matin n’était pas résolu et il perdait plus de dix minutes en deux spéciales. Enfin, Kris Meeke (Citroën C3) ne pouvait reprendre la route, l’arceau étant trop endommagé après son accident.