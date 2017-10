Andreas Mikkelsen a pris les commandes du RallyRACC Catalunya - Rally de España au terme d’une première boucle fascinante ce vendredi matin.

Au volant d’une Hyundai i20 Coupe WRC pour la première fois en rallye, Andreas Mikkelsen bondissait du cinquième au premier rang en remportant la longue spéciale de Terra Alta.

Un mois après avoir rejoint le constructeur coréen, le Norvégien parvenait à maitriser la forte usure des pneumatiques après les deux premiers tests disputés sur terre. Au terme des 39 km de spéciale incluant des sections sur un asphalte très abrasif, Andreas Mikkelsen se montrait 2"7 plus rapide que ses concurrents pour prendre la tête avec 6/10e d’avance sur son compatriote Mads Østberg (Ford Fiesta).

« J’ai effectué quelques modifications sur le différentiel avant la spéciale », confiait-il. « C’est bien mieux maintenant, je me sens de plus en plus chez moi. »

Mads Østberg signait le deuxième temps tout en continuant à souffrir de la poussière dans l’habitacle de sa Ford Fiesta.

« Cela en devient ridicule », regrettait-il. « Je ne vois rien sur les spéciales et la voix de Torstein (Eriksen, son copilote, ndlr) commence à souffrir. »

Ouvreur aujourd’hui, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) affrontait les pires conditions, mais le leader du championnat parvenait à en faire fi pour se hisser au troisième rang à 4"0 de Mads Østberg. Il achevait la boucle avec deux pneus sévèrement usés, mais son pilotage lui valait un beau troisième temps.

Victime d’une crevaison lente, Ott Tänak (Ford Fiesta) rétrogradait en quatrième position à 7"4 d’Andreas Mikkelsen : « Nous avons eu une alerte sur la section asphaltée. C’était perturbant au point d’en perdre mon rythme. »

Kris Meeke (Citroën C3) perdait du temps sur le tronçon asphalté à mi-chemin, mais le Britannique restait cinquième à seulement 2/10e d’Ott Tänak. Dani Sordo (Hyundai i20) suivait en sixième place.

De son côté, Thierry Neuville (Hyundai i20) avait le visage fermé à l’arrivée de la spéciale. Le Belge était le seul pilote à choisir les gommes tendres et il le regrettait.

« Ce n’était pas mon choix le plus inspiré », expliquait celui qui pointait alors à 15’’8 du leader. « On nous avait dit que les tendres tiendraient au moins cinquante kilomètres, mais avec les températures plus chaudes que prévues, leur dégradation a commencé après seulement dix kilomètres. Nous n’avons donc pas pu en profiter. »

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), Juho Hänninen (Toyota Yaris) et Elfyn Evans (Ford Fiesta) complétaient le top dix. Le Britannique tapait une pierre près de l’arrivée, ce qui provoquait la casse de sa roue avant gauche.

Esapekka Lappi (Toyota Yaris) lâchait également trente secondes en perdant les freins sur l’asphalte.