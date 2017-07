Au terme de la première boucle du Rallye de Finlande disputée ce vendredi matin, Jari-Matti Latvala et Toyota Gazoo Racing se plaçaient aux avant-postes.

Si les Yaris WRC de Jari-Matti Latvala et d’Esapekka Lappi connaissaient une matinée sans problème, cela était loin d’être le cas pour leurs concurrents. Le leader du championnat Sébastien Ogier (Ford Fiesta) et Hayden Paddon (Hyundai i20) devaient renoncer tandis qu’Ott Tänak (Ford Fiesta) perdait gros après une erreur.

Après la spéciale disputée hier soir dans les rues de Jyväskylä, les pilotes locaux prenaient le pouvoir dans la forêt puisque Teemu Suninen (Ford Fiesta), Jari-Matti Latvala et Esapekka Lappi s’échangeaient les meilleurs temps. Au général, Jari-Matti Latvala prenait 5’’3 d’avance sur son équipier.

« La spéciale de Jukojärvi (ES4) était la plus difficile de la matinée », confiait le leader de l’épreuve. « J’étais surpris de voir à quel point les routes étaient glissantes sur la première spéciale. Je m’attendais à davantage d’adhérence. C’était le cas dans certaines portions sur les spéciales suivantes, mais cela glissait encore beaucoup par endroits. »

Trop prudent, Esapekka Lappi était douzième après Halinen, avant de signer le deuxième temps sur Urria et d’être le plus rapide sur Jukojärvi. Le jeune finlandais remontait alors au deuxième rang pour offrir le début d’épreuve rêvé par Toyota.

Troisième à 8’’1 de la tête, Craig Breen (Citroën C3) se montrait préoccupé. « J’ai eu une grosse frayeur sur une bosse et quelque chose ne va pas à l’avant », détaillait l’Irlandais à l’arrivée de Jukojärvi. « Je ne sais pas ce que c’est, mais j’espère qu’il ne s’agit pas de la suspension. »

Teemu Suninen pointait à seulement 2/10e de seconde tout en misant sur la prudence comme il l’expliquait après l’ES4 : « j’étais un peu prudent avec autant de pilotes rencontrant des problèmes ou cassant leurs voitures. »

Mads Østberg (Ford Fiesta) et Juho Hänninen (Toyota Yaris) suivaient. Prétendant au titre, Thierry Neuville (Hyundai i20) était neuvième à plus de 20’’. Le Belge reconnaissait un rythme en-deçà tout en étant préoccupé par des bruits étranges émanant de sa voiture.

Pour M-Sport World Rally Team, la matinée était à oublier. Ott Tänak avait conservé la tête jusqu’à ce qu’il sorte large et percute des pierres sur Jukojärvi. Sa roue arrière droite cédait dans l’impact et l’Estonien perdait une minute et demie.

Sébastien Ogier vivait pire. Un gros atterrissage à un kilomètre de l’arrivée de la même spéciale menait à la casse de sa suspension arrière droite. Sa voiture finissait dans les arbres et le Français devait mettre un terme prématuré à sa journée.

Jukojärvi sifflait également la fin des espoirs d’Hayden Paddon, qui devait renoncer après une touchette endommageant l’arrière droit de sa Hyundai i20.