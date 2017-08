Ott Tänak a bien géré son avance en tête de l’ADAC Rallye Deutschland face à Andreas Mikkelsen sur les deux premières spéciales disputées ce dimanche matin.

Troisième sur les chemins de campagne de Losheim am See et quatrième sur St Wendeler Land, disputée tout près du parc d’assistance de Bostalsee, Ott Tänak (Ford Fiesta) conservait 18’’0 d’avance avant l’ultime boucle du rallye.

« J’ai de bonnes sensations pour le moment », confiait l’Estonien. « La deuxième spéciale n’était pas aussi rapide que la première, elle était un peu plus grasse et sale par endroits. C’est vraiment plaisant quand le niveau d’adhérence est constant. »

Andreas Mikkelsen (Citroën C3) s’offrait le deuxième temps sur l’ES18 avant de signer le troisième chrono sur l’ES19. Des performances qui lui permettaient de reléguer Sébastien Ogier (Ford Fiesta) à 19’’3.

« C’est dur de combler le déficit sur Ott », cédait le Norvégien. « Nous devons néanmoins le maintenir sous pression, il n’y a que ça à faire. »

Avec autant de gros points en jeu, Sébastien Ogier semblait se contenter de la troisième place, optant pour la Power Stage pour gonfler son compteur. « Ce serait le plan parfait, mais rien n’est jamais facile », affirmait le Français. « Nous avons fait des reconnaissances de la spéciale pour vérifier les notes. »

Auteur du scratch sur Losheim am See, Juho Hänninen (Toyota Yaris) reprenait la quatrième place face à Elfyn Evans (Ford Fiesta), qui manquait un virage avant de caler.

Le Finlandais faisait ensuite le trou sur St Wendeler Land. Son rival admettait avoir réalisé un mauvais choix en chaussant les pneus tendres. Elfyn Evans accusait alors 13’’1 de retard et voyait Craig Breen (Citroën C3) revenir à seulement 7’’1.

Après avoir passé la nuit à étudier son pilotage, Esapekka Lappi (Toyota Yaris) était récompensé avec le scratch sur St Wendeler Land.