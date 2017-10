Dimanche matin, Thierry Neuville s’est battu pour reprendre la deuxième place du Dayinsure Wales Rally GB afin d’espérer conserver ses chances de titre.

Auteur du troisième temps sur Alwen, Thierry Neuville (Hyundai i20) passait devant Sébastien Ogier (Ford Fiesta). Sa deuxième place sur Brenig lui permettait ensuite d’avoir 3’’7 d’avance sur le Français.

« J’ai pris un bon départ », déclarait-il. « C’était plus sale sur la fin et j’ai trop joué la prudence. J’ai essayé de rester propre, mais en même temps, nous devons être plus rapides que Sébastien Ogier. »

Sébastien Ogier était quant à lui menacé par Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), le plus rapide dans Brenig. Le trio se tenait en seulement 5’’3.

« Tout le monde est à bloc, donc nous devons continuer à pousser », « C’est très glissant ce matin. »

Les scénarii sont encore nombreux, mais les points de la deuxième place et ceux du meilleur temps sur la Power Stage pourraient permettre à Thierry Neuville de rester en lice. Si Sébastien Ogier reste troisième et revient bredouille de la Power Stage, la bataille se prolongerait en Australie.

Elfyn Evans (Ford Fiesta) dégustait un copieux petit-déjeuner fait de porridge, d’œufs et de bacon avant de prendre la quatrième place sur Alwen et de manquer de peu le top dix sur Brenig. Le Gallois conservait 46’’3 à trois spéciales de l’arrivée.

« Les conditions sont très variables ce matin », expliquait-il. « L’adhérence était tantôt correcte, tantôt extrêmement glissante. J’essaie de maintenir un bon rythme sans prendre de risque. »