Samedi après-midi, la course a repris sa marche en avant, et forcé de constater de nouveaux rebondissements dans ce 74e Rallye de Pologne Orlen. Le trio en lutte pour la victoire finale a rencontré de grandes difficultés.

Par un concours de circonstances inattendus, Ott Tänak (Ford Fiesta) occupe le siège de leader à l’issue de l’ES16. Inattendu est le terme, car l’Estonien a terminé la spéciale de Pozezdrze sans aileron arrière.

Pourtant, il parvint à signer le quatrième temps de l’ES16 et possède 14’’4 d’avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20), victime d’une crevaison sur le pneu arrière gauche au bout de 2 km de spéciale. Les dommages à l’arrivée étaient beaucoup plus conséquent avec le pneumatique détruit et le panneau recouvrant le pneu arraché. Il concède pas moins de 20’’ dans l’opération. Le Belge sera-t-il capable de refaire son retard sur Ott Tänak ?

Pour l’Estonien rien n’est encore acquis, car lui aussi devra terminer la journée avec un déficit aérodynamique à l’arrière. Dès lors, sera-t-il en mesure de conserver un rythme constant et élevé ?

Le troisième du classement général, à l’entame de la spéciale de Pozezdrze, en la personne de Jari-Matti Latvala n’a pas été épargné pour autant, loin de là. Le Finlandais a dû arrêter sa Toyota Yaris, à mi-parcours de l’étape, à cause d’un problème technique. Il tenta pendant plusieurs minutes de réparer sa voiture, mais en vain. Il s’arrête là pour aujourd’hui.

Dans les réjouissances, Hayden Paddon (Hyundai i20) se place sur la troisième marche provisoire du podium, grâce à sa victoire dans l’ES16. À cette occasion, il devança Sébastien Ogier (Ford Fiesta) de 2’’7 et Dani Sordo (Hyundai i20). Grâce à cette performance, le Français a réintégré le top 4 avec 1’’8 d’avance sur Sordo.

Avant que les éléments ne s’emballent, la spéciale de Baranowo s’est déroulé sans encombres, offrant à Thierry Neuville un nouveau scratche. Ott Tänak a signé le deuxième temps, après avoir opéré un changement d’alternateur au cours du service d’assistance de la mi-journée. Jari-Matti Latvala complétait le trio.

Les deux seuls événements sont sans doute à mettre au crédit du Finlandais, qui s’est fait peur, dans les derniers kilomètres de la spéciale, et qui pensait finir en tonneau, à cause d’une ornière prise de côté. Son coéquipier, Juho Hänninen (Toyota Yaris) a lui souffert d’une crevaison.