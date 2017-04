Samedi après-midi, Ott Tänak a remporté sa première spéciale sur l’YPF Rally Argentina pour s’emparer de la troisième place.

Après avoir pris l’avantage ce matin sur son équipier chez M-Sport, Sébastien Ogier, Ott Tänak (Ford Fiesta) effaçait Mads Østberg (Ford Fiesta) après sa victoire sur la répétition de Tanti - Villa Bustos.

Il s’y montrait 11’’9 plus rapide que le Norvégien et revenait même à 8’’4 de Thierry Neuville (Hyundai i20), toujours deuxième.

« J’espère que la voiture fonctionne bien », confiait l’Estonien. « Elle se comportait vraiment bien sur cette spéciale. Sur de telles routes, le pilotage fait la différence et j’ai adoré ! »

« J’ai essayé d’être un peu plus prudent pour ne pas perdre l’aéro ou remplir la voiture d’eau », racontait Mads Østberg, l’air découragé à l’arrivée. « Ce matin, j’ai freiné sur le gué et nous avons perdu le diffuseur et peut-être quatre secondes alors que tout le monde l’a pris à fond. Je dois oublier cet incident. Et si je dois perdre un élément, alors je le perdrai ! »

Toujours en tête, Elfyn Evans (Ford Fiesta) signait le quatrième temps malgré un pare-chocs amoché et un peu d’inquiétude dans sa voix. « J’ai entendu un bruit étrange, comme si l’échappement était parti... Mais rien ne s’est passé. »

Le Gallois se montrait 1’’4 plus rapide que Thierry Neuville (Hyundai i20), dont la voiture était grandement rajeunie à l’assistance avec une nouvelle boîte de vitesses et un nouveau différentiel avant. Le Belge rencontrait toutefois des problèmes de freins sur la spéciale.

Deuxième, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) restait dans le match à quatre pour la deuxième place. Le quatuor se tenait en 24’’. De son côté, le Français se montrait davantage satisfait du comportement de sa Fiesta après avoir changé ‘tout l’arrière’.