Sébastien Ogier récupérait les commandes du Vodafone Rally de Portugal dans la dernière spéciale de la matinée ce samedi lorsque Ott Tänak cassait la suspension arrière de sa voiture en tapant un talus.

Ogier (Ford Fiesta ) se montrait le plus rapide dans la spéciale d’Amarante, la plus longue du rallye avec 37,55 kilomètres de ‘chrono’. Son coéquipier chez M-Sport perdait 1m23 et retombait au cinquième rang .

« J’ai touché un talus à l’extérieur à 20 kilomètres de l’arrivée et j’ai senti que quelque chose s’était immédiatement cassé » a expliquait Tänak en arrivant avec une roue tordue à l’arrière gauche.

Ogier ne se réjouissait pas de la situation de l’Estonien. « Il roulait très bien et avait fait un temps incroyable dans la spéciale précédente, j’espère qu’il pourra continuer » a déclaré le Français qui manait l’épreuve avec 19s5 d’avance sur la Hyundai i20 de Thierry Neuville.

Le Belge terminait deuxième de cette spéciale après avoir à nouveau modifié son style de pilotage. « J’essaie de rouler plus proprement en retrouvant mon rythme normal. Ce n’est pas impossible d’aller plus vite » a-t-il déclaré.

Son coéquipier Dani Sordo remontait sur le podium et pointait à 5s5 du pilote Belge. L’Espagnol devançait la Citroën C3 de Craig Breen de 21s2 tandis que Tänak était au cinquième rang à plus d’une minute d’Ogier.

Juho Hänninen conservait sa sixième position sur sa Toyota Yaris. Elfyn Evans, qui avait bon espoir de remonter sur le Finlandais, était stoppé dans la spéciale précédente par une crevaison, puis par la casse d’un amortisseur dans le dernier ‘chrono’, il concédait 20 secondes supplémentaires.

Le Gallois parvenait à conserver la septième place alors que la Yaris d’Esapekka Lappi, la Fiesta de Mads Østberg et la Yaris de Jari-Matti Latvala complétaient le classement général à la mi-journée.

Les concurrents reprenaient la route vers Matosinhos pour l’assistance de la mi-journée. Information ES 12