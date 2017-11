Thierry Neuville a repoussé le défi de Jari-Matti Latvala afin de retrouver une confortable avance au Kennards Hire Rally Australia samedi après-midi.

Le pilote de la Hyundai i20 remportait les spéciales Welshs Creek et Argents Hill pour augmenter son avance à 19“. Latvala admettait que ses espoirs de rattraper le Belge étaient en train de disparaître.

Neuville livrait une performance époustouflante à Welshs Creek. Dans des conditions allant du gravier sec à de la boue dangereusement glissante, il devançait Latvala de 9“9 puis de 2“8 à Argents Hill.

« Je suis entré dans la première spéciale, les pneus fonctionnaient bien, alors j’ai continué. Quand cela s’est mis à sécher, j’ai vraiment poussé fort. La suivante était plus glissante et je me suis battu un peu avec le survirage, donc pas très amusant », déclarait Neuville.

« Maintenant, j’ai une bonne avance mais nous devons faire attention. Si la pluie vient demain, ça va être très difficile. »

Latvala se classait dans le top 3 lors des deux spéciales, mais il était frustré après Argents Hill en voyant la feuille des temps. Questionné sur ses chances de victoire, le pilote de la Toyota Yaris répondait :

« Si Thierry garde cette vitesse, aucune chance. Quand je suis sur des pneus mixtes, l’équilibre de la voiture n’est pas très bon et je ne suis pas aussi confiant que ce matin. Je n’ai pas tellement couru dans cette voiture avec un choix de pneus mixtes et cela me semble un peu problématique maintenant. »

Les espoirs de podium de Kris Meeke (Citroën C3) ont disparu après avoir heurté un pont sur Welshs Creek et cassé la suspension arrière. Il se retirait au début d’Argents Hill, promouvant Ott Tänak à la troisième place.

L’Estonien crevait dans Welshs Creek et devait monter un pneu usé sur sa Ford Fiesta pour la prochaine spéciale. Il conservait un avantage de 25“ sur Craig Breen en quatrième position. Hayden Paddon était 14“9 plus loin en cinquième place.

Sébastien Ogier glissait dans un talus lors de la dernière section glissante de Welshs Creek et faisait un tête à queue. L’impact déchirait le pare-chocs avant de sa Fiesta et un morceau du splitter avant. Le Français perdait 10“ mais était sixième.

Stéphane Lefebvre faisait lui aussi un tête à queue et calait le moteur de sa Citroën C3 après une crête sur Welshs Creek.

Le deuxième passage à travers Newry a été annulé en raison d’un pont endommagé à mi-spéciale. Seulement deux passages à travers la spéciale du port de Coffs Harbour restent donc au programme ce soir.