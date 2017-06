Samedi, Hayden Paddon augmentait son avance en tête du Rallye d’Italie lors d’une matinée où la poussière en suspension se révélait être un sérieux problème.

Hayden Paddon (Hyundai i20) se montrait le plus rapide entre Coiluna et Loelle. Le Néo-Zélandais devançait Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) pour 4’’0 et reléguait son équipier Thierry Neuville (Hyundai i20) à 13’’1 au général. Et si beaucoup de concurrents se plaignaient des conditions, Hayden Paddon se montrait plus mesuré.

« C’est très poussiéreux mais tout le monde est logé à la même enseigne », assenait-il. « Il faut juste s’en servir comme une opportunité d’attaquer. Même si ce n’est pas facile, j’ai apprécié. Le rallye et le sport sont parfois ainsi : des défis difficiles qui font partie du jeu. »

Sa performance était toutefois impressionnante puisque l’on dénombrait quatre pilotes dans la même seconde derrière lui. Jari-Matti Latvala précédait Ott Tänak (Ford Fiesta), qui se plaignait de sous-virage, Craig Breen (Citroën C3) et Thierry Neuville, assez frustré.

Au général, Ott Tänak revenait à six dixièmes de seconde du Belge tout en voyant le Finlandais à seulement un dixième derrière lui.

« La poussière a compliqué les choses », confiait Jari-Matti Latvala. « Dans l’ensemble, je suis satisfait. Ce n’est pas simple d’affronter un mur de poussière. Il faut avoir une confiance totale dans les notes. »

Mads Østberg (Ford Fiesta) indiquait que la surface laissait déjà apparaître des pierre. De son côté, Andreas Mikkelsen (Citroën C3) trouvait le comportement de sa voiture davantage à son goût grâce à de nouveaux réglages.