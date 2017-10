Après une fin de matinée catastrophique, Thierry Neuville a su rebondir pour remporter la première spéciale du samedi après-midi au RallyRACC Catalunya - Rally de España.

Après avoir perdu plus de quarante secondes lors d’une séquence étrange impliquant des problèmes hydrauliques, Thierry Neuville (Hyundai i20) était déterminé à revenir dans le match. Il y parvenait en réalisant le meilleur temps sur la répétition d’El Montmell en début d’après-midi.

S’il devançait son équipier Dani Sordo (Hyundai i20) et Esapekka Lappi (Toyota Yaris) pour 1/10e de seconde, il parvenait à ravir la septième place au général de Mads Østberg (Ford Fiesta) afin de préserver ses espoirs de titre face à Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

« Je luttais encore contre le sous-virage », expliquait-il. « Nous pouvons effectuer quelques ajustements, mais c’est dur de faire une grosse différence dans ces conditions. Il nous faudra être intelligents et nous assurer de rester sur la route. »

La bataille pour la deuxième place continuait d’être passionnante. Dani Sordo la reprenait face à Ott Tänak (Ford Fiesta) et Sébastien Ogier. Quatrième à mi-journée, l’Espagnol gagnait ainsi deux places pour se mettre 6/10e devant l’Estonien et 2"5 devant le leader du championnat, toujours confronté au sous-virage.

Après le remplacement de sa boîte de vitesses lors du passage à l’assistance, Ott Tänak devait également composer avec une nouvelle boîte réglée pour la terre. « C’est compliqué, ce n’est pas fait pour l’asphalte », confiait-il. « C’est un véritable défi et je me dois d’essayer et de faire avec. »

Toujours en tête, Kris Meeke (Citroën C3) signait la quatrième temps sur l’ES10. Le Britannique conservait ainsi 13"5 d’avance. « C’était assez sale », estimait-il. « Cela fait longtemps que je n’ai pas été en tête, j’essaie juste de gérer mon avantage. »