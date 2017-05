Ott Tänak a augmenté son avance samedi matin au Vodafone Rally de Portugal. Son coéquipier chez M-Sport, Sébastien Ogier est son plus proche rival désormais.

En remportant la première spéciale du jour (Vieira do Minho), Sébastien Ogier (Ford Fiesta) a réduit son retard à 1s1. L’Estonien réagissait dans la spéciale de Cabeceiras de Basto en reprenant 5s2 à Ogier pour porter son avance à 6s3.

C’est le plus gros écart enregistré entre un leader et son dauphin depuis le départ du rallye et Tänak était bien disposé à maintenir son rythme.

« Seb a bien roulé dans celle d’avant mais je n’ai pas couru dans cette spéciale l’an dernier donc je n’ai pas attaqué à certains endroits. La dernière spéciale était nouvelle pour tous donc j’ai décidé de rouler proprement et c’était presque parfait. Si vous voulez être devant, il n’y a pas d’autre option que d’attaquer » a-t-il déclaré.

Ogier a subtilisé la deuxième place à Dani Sordo et il était ravi de ne plus avoir à ouvrir la route aujourd’hui. « Je voulais avoir une meilleure position sur la route aujourd’hui et je dois en profiter. C’est un nouveau rallye pour moi maintenant »

Thierry Neuville est également passé devant son coéquipier Sordo après avoir réalisé le troisième meilleur temps dans les deux spéciales de ce matin.

« Je manquais de traction sur la première spéciale. J’avais des ressorts plus durs que d’habitude. La spéciale suivante était plus dure et j’avais plus d’adhérence » a expliqué le Belge.

Neuville pointe désormais en troisième position, 12s6 derrière Ogier et 3s8 devant Sordo qui a lutté sur des routes plus rapides qu’hier.

Elfyn Evans délogeait Craig Breen de sa cinquième position après la première spéciale mais il perdait près de 90 secondes en crevant dans le ‘chrono’ suivant. « Je suis parti trop au large’dans un virage à droite et j’ai du éviter une pierre à l’extérieur, j’ai loupé le virage suivant et je suis sorti. J’ai de la chance d’être à l’arrivée » a déclaré le Gallois.

Evans est donc retombé en septième position permettant du même coup à Juho Hänninen de passer au sixième rang sur sa Toyota Yaris. Son coéquipier, Esapekka Lappi a perdu près de 40 secondes en commettant une erreur dans la spéciale de Cabeceiras de Basto pendant que le leader de l’équipe, Jari-Matti Latvala terminant les deux spéciales épuisés. Le Finlandais, diminué par la fièvre, a mal dormi cette nuit.

Hayden Paddon est reparti en Rally 2 ce matin. Le ‘Kiwi’ a du se retirer hier soir pour permettre à l’équipe Hyundai de remplacer des éléments sur son i20 suite à des problèmes électriques.