Thierry Neuville a profité de l’abandon d’Andreas Mikkelsen pour prendre la tête du Kennards Hire Rally Australia samedi midi. Deux crevaisons et un talus ont eu raison de son équipier.

Les espoirs d’Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) de s’imposer comme l’an dernier en Australie se sont envolés sur la spéciale de Newry. Le Norvégien partait à la faute et crevait à l’avant et à l’arrière gauche. Avec une seule roue de secours, l’abandon était inévitable.

« C’est arrivé deux kilomètres après le départ », racontait-il. « C’était un virage à droite sur une crête, en troisième ou quatrième vitesse. J’ai touché le talus assez fort à l’extérieur. Parfois vous vous en sortez, parfois non. Cette fois, nous ne nous en sommes pas sortis. Je pensais que j’avais crevé à l’arrière gauche, mais l’avant gauche m’a vite semblé suspect aussi. Je n’avais qu’une roue dans le coffre, donc c’est fini. C’est terrible. Avec notre stratégie, nous n’avons même pas pensé à prendre deux pneus. Nous les gardions pour la suite. »

Thierry Neuville (Hyundai i20) ne connaissait pas une spéciale tranquille pour autant, puisqu’il faisait parti des nombreux pilotes à être sorti et à perdre près de dix secondes dans un virage situé en début de la spéciale.

« J’ai tiré tout droit à un carrefour », confiait le Belge qui ralliait l’assistance de Coffs Harbour tout en étant privé du premier rapport. « Je suivais des lignes sur la route, j’ai freiné trop tard et j’ai dû faire marche arrière. C’était un virage difficile. Je savais qu’il se resserrait, mais je ne savais pas quand exactement. »

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) signait le meilleur temps sur Newry avant de gérer sur Raceway pour revenir à 6’’3 de Thierry Neuville avant de retrouver le parc d’assistance.

« C’était une bonne matinée je dois dire », jugeait-il. « Le scénario est assez surprenant, mais le combat sera difficile. Thierry se bat vraiment, vraiment très fort. »

L’abandon d’Andreas Mikkelsen permettait à Kris Meeke (Citroën C3) de reprendre la troisième place à 15’’7 de Jari-Matti Latvala. Auteur du temps de référence sur Raceway, Ott Tänak (Ford Fiesta) revenait lui-même à 4’’8 de Kris Meeke, lui aussi parti tout droit sur la même intersection que le nouveau leader.

Craig Breen (Citroën C3) était cinquième devant Hayden Paddon (Hyundai i20), qui complétait Newry avec une branche coincée dans sa calandre et dangereusement proche du radiateur. Victime du même tout droit que Thierry Neuville et Kris Meeke, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) pointait en septième position. Stéphane Lefebvre (Citroën C3), Elfyn Evans (Ford Fiesta) et Esapekka Lappi (Toyota Yaris) complétaient le top dix.