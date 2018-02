Jeudi soir, Ott Tänak a pris les commandes du Rallye de Suède. L’Estonien du Toyota Gazoo Racing a devancé son équipier Jari-Matti Latvala sur l’hippodrome de Karlstad.

Lors de son duel sur la neige et le verglas, Ott Tänak (Toyota Yaris) battait Thierry Neuville (Hyundai i20). Sa performance lui permettait de prendre la tête avec 3/10e de seconde d’avance sur Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).

« C’est l’un de mes rallyes préférés », confiait l’Estonien. « Encore plus cette année avec toute cette neige ! J’ai pris du plaisir ce soir. Il peut encore neiger durant la nuit, mais nous serons à l’attaque demain quelles que soient les conditions. L’étape de vendredi sera décisive. Si nous nous en sortons bien, le week-end n’en sera que plus agréable. »

De son côté, Jari-Matti Latvala battait Mads Østberg (Citroën C3). Troisième du classement provisoire avant de rejoindre Torsby, le Norvégien faisait forte impression pour son retour chez Citroën.

Quatrièmes ex æquo, Kris Meeke (Citroën C3) et Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) pointaient à 3/10e de seconde du podium. Thierry Neuville (Hyundai i20) les suivait. Esapekka Lappi (Toyota Yaris) et Sébastien Ogier (Ford Fiesta) perdaient tous les deux du temps en sortant large dans le même virage situé près de l’arrivée. Le Finlandais se classait huitième devant le leader du championnat au sein d’un top dix se tenant en moins de trois secondes.

Vendredi, l’étape se composera de spéciales disputées dans les forêts enneigées de Suède et de Norvège. Après deux boucles identiques de trois spéciales, les concurrents finiront la journée avec une spéciale à Torsby. 140,1 kilomètres chronométrés seront au programme.