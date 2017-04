Jeudi soir, Sébastien Ogier a pris la tête de l’YPF Rally Argentina en établissant le meilleur temps au volant de sa Ford Fiesta sur la super spéciale d’ouverture au cœur de Cordoba.

Le leader du Championnat du Monde FIA des Rallyes a fait le spectacle sur la super spéciale mêlant asphalte et terre sur 1,75 km. Le Français se montrait 0’’9 plus rapide que Dani Sordo et Elfyn Evans, tous deux ex aequo.

« J’ai essayé d’attaquer », confiait celui qui vise une première victoire en Amérique du Sud. « Je suis assez satisfait de ma prestation. »

Sordo estimait qu’il pouvait faire mieux au volant de sa Hyundai i20 Coupe, mais l’Espagnol, tout comme Elfyn Evans sur sa Ford Fiesta, effectuait un passage sans incident.

Quatrième, Thierry Neuville (Hyundai i20) pointait à 1’’7 après une petite faute du Belge au premier virage.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Mads Østberg (Ford Fiesta) suivaient. Vainqueur du shakedown matinal, le Finlandais espérait aussi gagner quelques dixièmes sur son temps.

Les débats reprendront demain dans la vallée de Calamuchita. Les concurrents défieront deux boucles identiques de trois spéciales rapides sur un terrain meuble avant une super spéciale très appréciée des spectateurs au parc d’attraction de Villa Carlos Paz. Les huit spéciales du jour totaliseront 140,56 km chronométrés.