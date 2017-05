Mads Ostberg et Thierry Neuville se partagent les commandes de l’épreuve après la spéciale inaugurale du Vodafone Rally Portugal, disputée ce jeudi soir.

Deux petites secondes regroupent les dix premières voitures après la super spéciale qui a vu s’affronter les pilotes en duels sur la piste de rallycross de Lousada. Ce chrono précédait les trois jours d’action qui vont se dérouler à l’occasion de la sixième manche du Championnat du Mondes Rallyes FIA.

Ostberg (Ford Fiesta) a vaincu Hayden Paddon dans son duel et a déclaré : « J’ai vu après le premier tout que c’était très serré. J’ai un peu lutté sur le second tour et j’ai fait quelques petites erreurs qui me font peut-être perdre 1/10e. Mais je suis tout de même parvenu à l’emporter donc je suis heureux. »

Neuville a affronté Meeke dans l’avant-dernier run et c’est le Belge qui l’a emporté pour deux secondes avec sa Hyundai i20 Coupé. « C’était une belle atmosphère pour commencer le rallye et j’ai vraiment adoré. Je n’ai jamais eu de bons résultats sur cette épreuve, je vise donc le podium. »

En dépit de sa courte défaite pour la victoire de la spéciale, Hayden Paddon se classe en troisième position devant Elfyn Evans. Dani Sordo - qui s’était montré le plus rapide ce matin lors du shakedown - et Sébastien Ogier complètent le top six.

Demain, les concurrents vont se rapprocher de la frontière espagnole pour disputer trois spéciales près de Viano do Castelo. Après l’assistance située à Matosinhos, cette boucle sera répétée avant deux passages dans la super spéciale de Braga. Un total de 148,32 km de spéciales figurent au programme de cette deuxième journée.