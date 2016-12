Malgré des conditions difficiles et une piste détrempée, Matthieu, au volant de sa LMPC a réalisé le meilleur temps lors des premiers essais libres avec un chrono de 1.52.243 devançant non seulement Paul Loup châtain/Garry Hirsch sur la N°48 et Soheil Ayari/Anthony Pons sur la N°49 mais également en se plaçant devant trois LMP2.

C’est sur une piste asséchée que le Bordelais s’attaqua à la séance de qualifications pour réussir à se placer à la seconde place pour la grille de départ de la course aux côtés de Gary Hirsch et devant Anthony Pons.

Le départ de la course fut donné sous un beau soleil à 16h00. Matthieu pris un excellent départ en dépassant deux LMP2 et a conservé un rythme élevé au fil des tours.

Notre pilote avait réussi à prendre une bonne avance sur son poursuivant de plus de 30 secondes mais en voulant dépasser une GT retardataire, cette dernière faisant une faute à l’approche d’un virage, Matthieu fit un tête à queue qui lui fit perdre des secondes précieuses. Néanmoins, il conserva sa 2ème position en LMPC et termina son double relais à une très belle 10ème place au classement général.

C’est ensuite au tour de son coéquipier Alex Loan de prendre le volant mais il doit subir les attaques de Soheil Ayari et, ne pouvant y résister, il cède alors la seconde place au pilote Monégasque . Cela n’empêche pas le jeune Andoran de continuer sa course en imposant un rythme très élevé avec d‘excellents chronos.

Par la suite, c’est une averse qui s’invite sur le circuit mythique d’Imola faisant monter la pression d’un cran pour les concurrents. Les ingénieurs d’Oreca choisissent la bonne stratégie en décidant de laisser en piste leurs pilotes. C’est donc à une 3ème place bien méritée que Matthieu Lecuyer et Alex Loan finissent sur le podium et se voient remettre leur coupe par Hugues de Chaunac.

"Je suis très content du résultat que nous avons obtenu à Imola, même si un tête à queue à cause d’un retardataire nous a sûrement coûté la 2ème place. Oreca a mis le paquet sur ce meeting : les ingénieurs, mécanos, et tout le staff ont travaillé très dur. J’étais dans un climat de confiance et ravi de faire le meilleur chrono des essais libres sur une piste glissante et compliquée et qui plus est, sur un tracé que je ne connaissais pas. La qualification s’est passée un peu mois bien, j’aurais certainement pu améliorer mon temps, mais Garry Hirsch a fait un excellent chrono sans nul doute difficile à battre. La course fut assez clean avec un très bon départ et de bonnes bagarres, Alex a mis quelques tour à rentrer dans le rythme mais a ensuite effectué un relais ultra rapide. Tout cela est très positif ! Nous marquons de précieux points au Championnat et nous savons que nous sommes dans la course !"