Le retour de Felipe Massa en Formule 1, après une retraite très courte, est tombé à point nommé. Le règlement technique de 2017 correspond tout à fait à sa vision de ce que doit être le plus haut niveau du sport automobile, tout comme il correspond, selon lui, à son style de pilotage.

Extraire le maximum d’une voiture est important pour le Brésilien.

"Tu peux à nouveau conduire ces voitures comme un vrai pilote, pas comme une grand-mère," déclare-t-il.

"Tu pilotes de manière beaucoup plus agressive, tu peux pousser à fond. Je préfère ça, mon style de pilotage convient beaucoup mieux à ce genre de règles. Je l’ai déjà montré par le passé lorsque les règles permettaient d’avoir des voitures très rapides. J’en suis très heureux et je peux faire du bon travail."

Le pilote Williams est également satisfait de l’impact que cela a eu sur le comportement des pneus. Même si des pilotes trouvent encore des raisons de se plaindre, le Brésilien estime que la situation est largement meilleure cette saison.

"Quand tu as plus d’appuis, tu peux bien mieux faire tenir les pneus," précise Massa. "Mais les pneus sont aussi plus gros, tu as plus d’adhérence mécanique et tu peux plus les malmener."

Reste à savoir s’il se sent compétitif par rapport aux autres. De ce côté Massa affirme n’avoir "aucun doute" et est "fier" de ce qu’il accomplit cette année, condition selon lui indispensable pour rester en F1.

"Je me sens compétitif. Je sens dans tous les cas que je fournis un travail très compétitif et qu’il est important pour mon équipe. Au niveau du travail comme de mon pilotage d’ailleurs. Et je suis certain que je compte pour Williams. Si je ne sentais plus ça, si je ne voyais plus ça, alors, tu peux en être sûr, je déciderais d’arrêter."