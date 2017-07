Stoffel Vandoorne a terminé aujourd’hui à la 12e place du Grand Prix d’Autriche.

Le pilote belge s’est signalé par un refus d’obtempérer rapidement à deux reprises aux drapeaux bleus, ce qui lui a valu une pénalité de passage par la voie des stands pendant la course.

"Je pense que c’est comme ça, on devait essayer quelque chose pour passer Palmer et malheureusement on a pris une pénalité pour avoir gêné Kimi Raikkonen, mais ça n’a rien changé du résultat," explique-t-il à la RTBF.

Les commissaires ont aussi décidé de lui ajouter deux points de pénalité sur sa licence. Il en cumule donc 5 maintenant sur les 12 derniers mois.

Vandoorne veut rester positif après ce week-end à Spielberg.

"Je pense que notre performance d’aujourd’hui était vraiment bien. Je me sentais confiant dans la voiture. Mais c’était impossible pour nous de dépasser. C’est dommage, car il y avait la possibilité de marquer des points. Mais mine de rien, le week-end a été positif. On a montré que l’on a fait un pas un avant et on doit continuer sur cette ligne."

"Au final c’est un bon week-end où l’on n’a pas eu de souci. De mon côté j’ai fait un pas en avant avec l’équipe. J’espère que l’on pourra continuer comme ça sur les prochaines courses."