Le résultat de la deuxième manche du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC, disputée dans le temple de la vitesse, à Monza, va bien au-delà de tout ce que Tiago Monteiro aurait pu espérer. Non seulement le pilote portugais s’est offert le deuxième meilleur temps des qualifications, mais il est également monté sur le podium des deux manches italiennes.

Neuvième au départ de la première course, Tiago est patiemment remonté au 3ème rang après avoir résisté à des monoplaces plus puissantes. Dans la seconde épreuve, il s’est élancé de la 2ème place et a salué le drapeau à damiers à la même position.

En termes de point, le résultat global est un grand succès pour Tiago qui consolide ainsi sa 1ère place au championnat et compte désormais 15 points d’avance sur le deuxième. Tiago ne cache pas sa satisfaction d’avoir été en mesure de faire mieux que tenir tête à ses adversaires sur un circuit qui, à priori, ne mettait pas en valeur les qualités de la Honda Civic.

« J’étais loin d’imaginer que je serais sur le podium, et encore moins deux fois ! » reconnaît Tiago, « Mais au fur et à mesure que l’on avançait dans le week-end, j’étais impressionné par le niveau de performance de Honda. Après notre excellente qualification, je savais que nous pouvions quitter Monza avec un bon résultat en poche. Ce résultat est une bonne surprise, mais il ne fait que refléter l’excellent travail réalisé par Honda au cours des derniers mois. L’ensemble de la Civic, que ce soit le moteur, le châssis et l’aérodynamique sont en phase même sur une piste comme Monza qui a tendance à ne pas nous faciliter la vie. Notre voiture s’est comportée de manière exemplaire et nous donne la chance de nous battre pour les premières places. Je suis très heureux ! »

En quatre courses, Tiago a ajouté une victoire et trois podiums à son palmarès du FIA WTCC et reste plus que jamais déterminé à se battre pour le titre mondial.

« Ces résultats montrent quel est notre niveau de compétitivité, mais le déroulement des courses a confirmé que nous avons affaire à des adversaires très forts. Nous devons travailler et ne pas nous reposer sur nos lauriers. C’était un week-end un peu fou mais à l’issue savoureuse. J’espère que les prochaines courses nous souriront » conclut Tiago.

Le prochain rendez-vous du FIA WTCC aura lieu du 12 au 14 mai en Hongrie, sur le circuit du Hungaroring sur lequel Tiago était monté sur le podium en 2016.