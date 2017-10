Après un bon départ au Grand Prix du Mexique, la réussite se détournait des pilotes Renault F1.

Nico Hülkenberg, qui gagnait une place au départ avant de se hisser jusqu’à la quatrième position, rencontrait un problème sur le système de récupération d’énergie et abandonnait pour raisons de sécurité.

Nico débutait la course en 7e position, avec des pneus Pirelli Ultra-tendres (violets). Il passait un train neuf de Tendres (jaunes) au 19e tour avant d’abandonner au 24e tour.

"C’était une course très frustrante et je suis déçu. Tout se passait bien et un très bon résultat nous file entre les doigts. Nous avons du travail à faire sur la fiabilité, car nous perdons des points qui nous semblaient atteignables. C’est dommage, mais c’est la course automobile."

Également auteur d’un bon envol lui permettant de passer septième, Carlos Sainz effectuait un arrêt au stand au deuxième tour, après un tête-à-queue à haute vitesse. Alors qu’il était dix-septième, il devait se retirer à cause d’un problème mécanique.

"C’était une journée difficile pour l’équipe. Nous avons fait un très bon départ, mais je n’étais pas à l’aise lors des deux premiers tours et j’avais un feeling étrange avec la voiture. J’ai fait un tête-à-queue à haute vitesse et j’ai dû m’arrêter prématurément car mes pneus avaient des ‘plats’. Même si j’avais un bon rythme par la suite, j’évoluais en queue de peloton sans espoir de rentrer dans les points. Mon abandon a été causé par un problème mécanique avec la direction."