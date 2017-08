L’ancien directeur de la Scuderia Ferrari, Stefano Domenicali, espère vraiment que Maranello va enfin réussir à renouer avec les titres mondiaux.

Pour celui qui a dirigé les Rouges pendant 6 ans, jusqu’en 2014, ce serait la fin d’une décennie d’attente pour toute l’Italie et les fans de Ferrari.

"Je vois que nous avons une saison beaucoup plus intéressante que les précédentes, avec un championnat totalement ouvert entre deux équipes et qui pourrait bien se décider lors de la dernière course," se réjouit celui qui dirige maintenant Lamborghini.

"Bien entendu, en tant qu’Italien, j’espère vraiment que le final tournera à l’avantage de Ferrari, pour récompenser toute la passion autour de cette équipe dans notre pays."

Domenicali continuer à présider la commission "monoplaces" de la FIA. Il est donc en faveur du Halo.

"La FIA a raison de passer la sécurité en premier devant le look. Je me souviens que beaucoup d’innovations en F1 ont eu des avis négatifs en public. Mais je ne pense pas que personne doute de l’utilité de cette innovation. Et le look sera bientôt oublié."

Christian Horner a invité une marque du groupe Volkswagen, Lamborghini par exemple, à rejoindre la Formule 1 et non la Formule E.

Domenicali ne confirme pas l’intérêt pour la F1 mais exclut en effet la Formule E pour sa marque.

"Notre priorité est de développer les technologies que nous avons. Je ne nous vois donc pas aller en Formule E. C’est une catégorie intéressante pour beaucoup de constructeurs mais complémentaire, selon moi, au sport auto traditionnel."