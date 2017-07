Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont terminé le Grand Prix de Grande-Bretagne respectivement en 12e et 13e positions et c’est décevant, car ils espéraient faire mieux, surtout le Français après sa bonne qualification d’hier.

"Dure journée de boulot," déclare Romain Grosjean. "Nous n’étions pas très compétitifs aujourd’hui, peu importe avec quels pneus. Je me suis retrouvé dans le trafic et cela a tué mes pneus super tendres. Je suis rentré pour chausser des tendres et je me suis encore retrouvé dans le trafic. En fin de course nous avons parié sur un nouvel arrêt pour prendre des super tendres en espérant que quelque chose arrive devant nous, mais cela n’a pas été le cas. Nous devons maintenant essayer de comprendre pour quelle raison nous n’avons pas été aussi compétitifs qu’en qualification."

"Je crois qu’une Toro Rosso a touché l’un de mes pneus arrière au départ, mais il ne m’est rien arrivé," raconte Kevin Magnussen. "Mon premier tour n’a pas été très bon, mais c’est toujours difficile lorsque vous avez une stratégie différente puisque j’étais avec les pneus les plus durs. Je suis sorti de la zone des points lors de ce premier relais. Je suis un peu remonté en fin de course, mais pas assez. Lorsque vous êtes hors de la zone des points, la course est moins intéressante. Le point positif, c’est que nous étions rapides en course."