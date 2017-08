Paul di Resta a fait un retour remarqué en F1, à la surprise générale, lors du dernier Grand Prix. Remplaçant de Felipe Massa à la dernière minute, l’Ecossais s’est très bien débrouillé en qualifications et a plus souffert physiquement en course.

Le pilote de réserve de Williams espère maintenant que ce ne sera pas un one-shot…

« C’est l’un des aspects de ce travail de pilote de réserve, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de secret. Bien sûr, je crois en mes capacités et je veux avoir l’opportunité de montrer ce dont je suis capable. L’équipe a foi en vous parce qu’elle fait appel à vos services – et ce sera le cas si elle a de nouveau besoin de vous. J’ai maintenant de l’expérience dans ces voitures. J’adore faire partie de la famille de la F1. »

L’ancien pilote Force India n’avait plus couru en F1 depuis 2013 et physiquement, il semble tout de même ne plus être à 100 %. Mais tenter un come-back la trentaine passée est aussi plus difficile pour un plan de carrière.

« Définitivement, je crois que c’est plus facile quand vous êtes un jeune pilote parce que vous avez des opportunités, et tout ça… Je viens juste d’avoir 31 ans. J’ai toujours un peu de vie en moi ! Mon rêve pourrait toujours être là : revenir dans la voiture, si de bonnes choses se passent. Le plus important, c’est que l’équipe ait pu compter sur moi pour faire un travail solide ce week-end là. »

« J’aimerais revenir dans les radars. Cela dépend des décisions que prendront certaines personnes. Je ne peux pas les convaincre, je peux seulement montrer aux gens ce que je peux faire. J’espère qu’en Hongrie, ils ont apprécié ce que j’ai fait. J’ai fait le travail le plus professionnel que j’ai pu. Vous ne savez jamais si l’équipe va faire de nouveau appel à vous plus tard dans l’année, si quelque chose devait arriver. Je ne sais vraiment pas. C’est un moment intéressant, le mercato, la pause estivale… »

Si le marché des transferts venait à être chamboulé du côté de Williams, nul doute que Paul di Resta ferait partie des prétendants possibles à baquet. Mais on en est encore loin…