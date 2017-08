Paul di Resta a particulièrement impressionné Williams en Hongrie.

Le pilote écossais de 31 ans a dû affronter les qualifications et la course sans aucune connaissance de ces nouvelles Formule 1, pour remplacer Felipe Massa, qui ne se sentait pas bien.

Di Resta a réussi un excellent temps en qualifications en quelques tours en Q1, à peine à 7 dixièmes derrière Stroll. Et en course il a parfaitement tenu son rang même s’il était épuisé.

Alors Di Resta a une chance de devenir titulaire en 2018, selon Paddy Lowe, le directeur technique.

"Je pense qu’il a clairement rehaussé sa réputation ce week-end. Nous sommes très ouverts sur ce que nous allons faire l’année prochaine après ça. Mais nous allons considérer toutes les options," dit Lowe.

"J’ai tout de même vu que Toto Wolff chez Mercedes pense à lui en cas de remplacement nécessaire. Cela veut tout dire. La situation est en tout cas très ouverte pour Paul."

Faire revenir un ancien pilote alors que tant de jeunes attendent leur chance, ce ne serait pas très populaire.

"Nous avons en effet un problème à l’horizon avec le marché des pilotes. Il manque des baquets de F1. Les jeunes arrivent de plus en en plus jeunes et les vieux restent de plus en plus longtemps. Et il y a 10 équipes au lieu de 13 il y a quelques années."