Williams a vécu une qualification extrêmement compliquée en Hongrie ce samedi. Aucune voiture n’a réussi à passer la Q1. Mais l’écurie de Grove a tout de même impressionné les observateurs grâce à la performance de Paul di Resta, 19e des qualifications alors même qu’il fut appelé au dernier moment pour remplacer Felipe Massa, malade.

Paddy Lowe, le directeur technique, reconnaît que ce ne fut pas un jour « ordinaire » pour l’équipe.

« En fait, c’est la première fois que je fais l’expérience d’un changement de pilote durant un week-end de course. Tout d’abord, je suis désolé pour Felipe. Il a fait un formidable effort pour rouler en EL3, et il a fait ce qu’il sentait qu’il fallait faire en tant que membre de l’équipe. Mais le remplacer, c’est absolument la bonne chose à faire, et nous espérons qu’il puisse se remettre rapidement. »

« Paul est notre pilote de réserve depuis un an et demi, et il ne s’attendait probablement pas à être appelé. Cependant, il était prêt à y aller au moment où nous avons pris notre décision, et c’était très courageux de sa part, alors que c’était la première fois qu’il pilotait cette nouvelle génération de F1, et il a disputé directement une session à enjeu. Il est mon pilote du jour après ce qu’il a réussi aujourd’hui. Il a seulement fait quatre temps chronos, donc c’est un travail formidable, d’autant plus quand la voiture n’est pas aussi compétitive qu’elle devrait l’être sur ce circuit. Donc nous avons hâte de voir ce qu’il pourra faire en course. »

« Lance, pendant ce temps, a eu une session de qualifications assez bonne, et est presque rentré en Q2. C’est simplement que la voiture n’est pas là où elle devrait être, et nous avons beaucoup de travail devant nous pour revenir et être compétitifs sur ces circuits à forts appuis. »

Lance Stroll a vu revenir di Resta à moins d’une seconde de son propre chrono. Même si Paddy Lowe assure que ses qualifications ont été « bonnes », le Canadien est un peu plus réaliste.

« Ce n’était pas les meilleures qualifications, mais nous savions que ce serait difficile. Nous étions seulement à un dixième de la Q2, et c’est frustrant, puisque j’aurais pu améliorer deux ou trois choses sur mon tour pour gagner un dixième. Mais vous pouvez toujours dire cela après coup… C’est simplement difficile pour nous ce week-end. Nous ne sommes pas aussi rapides que souhaité. C’est principalement dû à un pur manque d’appui. »