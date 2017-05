Le troisième pilote et réserviste de Renault F1, Sergey Sirotkin, a vécu des essais libres 1 écourtés à Sotchi, mais il profitera d’un nouveau rendez-vous avec la RS17 dès le Grand Prix d’Espagne, ce week-end.

Le Russe occupera le baquet de Jolyon vendredi matin et il espère bien enchainer, cette fois, les kilomètres sans souci technique.

"Barcelone est un circuit historique du calendrier de la F1. C’est difficile, mais très stimulant tout en convenant vraiment à mon style de pilotage," déclare Sirotkin.

"Certains virages à hautes vitesses, mais aussi la portion lente du dernier secteur, sont très délicats. Le pilote doit veiller sur ses pneus Pirelli, tant sur un tour lancé que sur la distance d’une course."

"En réunissant ces différents éléments, c’est le tracé le plus dur de la saison, et ce même si les équipes s’y rendent souvent. À titre personnel, j’aime vraiment la piste et j’ai naturellement hâte d’y piloter."