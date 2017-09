La F1 s’apprête à enchaîner deux rendez-vous asiatiques en une semaine : la Malaisie et le Japon.

Daniel Ricciardo essaiera d’ajouter deux nouveaux podiums à son impressionnante collection de cette saison. L’Australien tentera également de renouer avec son exploit de l’an dernier : une victoire à Sepang (photo). L’occasion serait belle pour la dernière édition de ce Grand Prix.

« J’ai hâte de disputer ces deux courses d’affilée et notre prochaine étape est à Sepang, pour le dernier Grand Prix de Malaisie. »

« Ma victoire de l’an dernier était vraiment inattendue. Je ne pensais vraiment pas que notre voiture convenait bien aux caractéristiques du circuit, mais le problème moteur de Lewis m’a ouvert la voie, et j’ai ensuite retenu Max dans les deniers tours pour l’emporter. Cela montre simplement que vous ne savez jamais à quoi vous attendre. »

« Les réglages sont toujours une affaire de compromis en Malaisie, puisque vous avez besoin d‘une bonne voiture pour le 2e secteur, mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre trop de temps dans les longues lignes droites. »

A Suzuka, Daniel Ricciardo s’attend autant à souffrir qu’à prendre du plaisir, en particulier dans les enchaînements de courbes du premier virage.

« Nous nous rendons ensuite à Suzuka. J’ai toujours adoré ce circuit, il est rude pour les pilotes, et c’est vraiment une course pour les ‘racers’. L’ensemble du premier secteur est vraiment amusant et il y a beaucoup de temps à gagner ici, avec les bons réglages. Cela dit, je pense que la dernière chicane est la partie la plus difficile parce que vous devez freiner tellement fort à des si vitesses si élevées… et vous devez aussi vraiment attaquer sur les vibreurs. »

« Je ne peux parler du Japon sans mentionner les fans. Ils nous donnent toujours des cadeaux incroyables et vous pouvez les voir porter de la tête aux pieds des combinaisons officielles et des casques d’écuries, ce qui est toujours spécial à voir. »