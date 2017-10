Haas n’était pas dans le coup à Sepang. 12e et 13e à l’arrivée, Kevin Magnussen et Romain Grosjean n’ont jamais pu vraiment viser les points.

Avec sa stratégie en deux arrêts, le Français était très véloce en fin de course mais a fini dans les roues de son coéquipier.

« Je n’ai pas pris un départ formidable. Je pense que j’étais sur la partie mouillée de la piste. J’ai été poussé à l’extérieur au virage 4. Une voiture venait de l’intérieur et est soudainement partie à l’extérieur, donc j’ai dû aller au large pour l’éviter. J’étais dernier, et ensuite, que pouvez-vous vraiment faire de là ? La voiture était assez difficile à conduire dès le début. Elle est revenue à la vie lors du dernier arrêt quand nous avons fait des modifications de réglages aérodynamiques. Je pense que nous n’avions pas les bons réglages ce week-end et c’est aussi de ma responsabilité. Nous pouvons beaucoup apprendre d’un tel week-end. »

Kevin Magnussen s’est accroché avec Jolyon Palmer et le pilote britannique lui a concédé que l’incident était de sa faute.

« J’ai pris un départ convenable et j’ai gagné quelques positions au premier tour. J’essayais vraiment de tenir. Nous n’avions pas le rythme pour faire quelque chose aujourd’hui. C’était une longue course. J’ai parlé à Jolyon Palmer après la course. C’est toujours difficile de savoir ce qu’il s’est vraiment passé. Mais il m’a dit qu’il avait perdu l’arrière de sa voiture. »

Gunther Steiner, le directeur de l’écurie, reconnaît que le rythme de son équipe en course avait été supérieur à celui des qualifications. « Si nous partons en meilleure position lors de la prochaine course, nous serons dans les points. Mais nous avons fait une bonne course aujourd’hui, tout le monde a fait du bon travail » assure-t-il.