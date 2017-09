Cela n’a pas été le meilleur week-end de l’année pour l’équipe Haas, mais Romain Grosjean a toutefois su profiter des abandons devant lui pour marquer les points de la neuvième places.

Magnussen était aussi en mesure de terminer cette course difficile dans la zone des points, mais des soucis techniques l’ont empêché de voir l’arrivée.

"Je suis content pour toute l’équipe, surtout après un week-end aussi difficile," commente Romain Grosjean. "Nous savions que nous n’étions pas assez compétitifs ici. Nous avons pris le départ en pneus intermédiaires et c’était délicat au début. Mais peu après, tout le monde est rentré, car c’étaient les bons pneus pour ces conditions et j’étais donc très content de mon choix. Nous avons chaussé les slicks probablement un tour trop tard. Je pense que Kevin (Magnussen) a fait du meilleur travail que moi en chaussant des ultra tendres."

"Après ça, j’ai dû livre une dure bataille. J’ai tenté de dépasser Stroll. Il a touché le mur et j’ai pensé qu’il avait son compte, mais le choc n’a pas été assez important pur qu’il y ait des dégâts sur sa voiture. Il a donc continué et il n’a plus fait la moindre erreur. Mentalement, cette course a été difficile. Les conditions étaient horribles en début de course, on ne voyait rien, mais j’ai marqué des points et j’en suis très content," ajoute le pilote français.

"Je suis dégoûté de ne pas avoir vu le Drapeau à damier," déclare Kevin Magnussen. "C’est très frustrant, mais ce sont des choses qui arrivent parfois. Cette course a été difficile, mais amusante. Les conditions étaient très difficiles, mais c’est une bonne chose pour la F1 qu’on ait pas été obligés de prendre le départ derrière la voiture de sécurité."