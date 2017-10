Le COTA, avec son fameux dénivelé et ses courbes rapides s’inspirant des tracés les plus célèbres (comme Silverstone), est sûrement un juge de paix pour les châssis de F1.

Williams a retrouvé un peu de forme lors des précédentes courses ; Paddy Lowe s’attend-t-il pour autant à être aussi compétitif au Texas ?

« Les équipes apprécient toutes d’aller à Austin, c’est une ville si amusante. Le COTA en lui-même a un tracé très spectaculaire et a produit quelques courses fantastiques dans sa jeune histoire. Il s’appuie sur des séquences très difficiles, et c’est un très bon test pour l’aérodynamique, l’unité de puissance, les suspensions et bien sûr, pour le pilote. Notre niveau de performance a été meilleur lors des deux précédentes courses et nous espérons que cette tendance va se poursuivre ce week-end. Notre ambition, comme toujours, est de marquer des points avec nos deux pilotes, et nous pensons que c’est un objectif réaliste. »

Felipe Massa est lui aussi ravi de se rendre à Austin, « l’une des meilleures pistes du calendrier » selon le vieux briscard brésilien.

« Même si j’adore des classiques comme Suzuka ou Spa, Austin est toujours un circuit très sympathique. On apprécie toujours d’être à Austin. J’aime y piloter mais aussi m’y rendre en touriste, parce que les gens sont très accueillants. C’est formidable de voir toutes ces personnes à Downtown Austin, qui prennent du bon temps, c’est toujours une ambiance sympathique. J’ai vraiment hâte de connaître une bonne course ici. »

Lance Stroll n’a jamais couru au COTA (il y a toutefois mené des essais privés avec une Williams de 2014) mais il a lui aussi « hâte » de connaître cette première expérience.

« De ce que j’ai entendu, courir aux USA, et particulièrement au Texas, est très amusant, car vous avez aussi tous ces célèbres barbecues et bottes de cow-boy. La piste en elle-même peut compter sur des virages fantastiques. C’est le premier secteur, avec ses « esses » et le dénivelé jusqu’au virage 1, qui est assez impressionnant. Je pense que piloter ici en Grand Prix devrait être très amusant. »