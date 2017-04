Renault Sport Racing a annoncé l’arrivée de Marta García et de Christian Lundgaard au sein de la promotion 2017 de la Renault Sport Academy.

Âgée de 16 ans, l’Espagnole Marta García s’est classée quatrième du Championnat d’Europe CIK-FIA OK d’Europe et neuvième en WSK OK Super Masters en 2016. L’année précédente, elle avait remporté le CIK-FIA Academy Trophy 2015.

Le Danois Christian Lundgaard, âgé 15 ans, a terminé troisième de la WSK Champions Cup en 2016. Il s’était offert le Championnat d’Europe CIK-FIA KFJ et la Winter Cup OKJ un an plus tôt.

Marta García disputera le Championnat d’Espagne de F4, certifié par la FIA, Christian Lundgaard le Championnat SMP F4 NEZ, certifié par la FIA. Tous deux courront chez MP Motorsport. Au sein de la Renault Sport Academy, ils rejoindront Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer and Sun Yue Yang, déjà officialisés.

Lancée en 2016, la Renault Sport Academy a pour objectif de poursuivre le riche héritage de Renault dans la formation des jeunes pilotes afin de trouver les prochains Champions du Monde de F1 avec Renault Sport Formula One Team. Pour y parvenir, elle exploite les nombreuses plateformes de Renault Sport Racing et des structures mondiales du sport automobile pour couver les talents, tout en impliquant les filiales locales pour en dénicher de nouveaux sur leur territoire.

Renault possède un historique éloquent dans la détection des stars de la F1 avec Robert Kubica, Lucas di Grassi, Pastor Maldonado, Heikki Kovalainen, Jérôme d’Ambrosio et Romain Grosjean, tous issus des précédents programmes de développement Renault.

"Rejoindre la Renault Sport Academy est une opportunité fantastique ainsi qu’un immense honneur. Je suis impatiente de travailler avec l’équipe tout au long de la saison. Me trouver dans un environnement si professionnel sera assurément la clé de mon développement et de mes progrès. Je sais que leurs conseils et leur soutien m’aideront à préparer ma saison dans le championnat d’Espagne de F4," commente Marta García.

Christian Lundgaard ajoute : "J’aimerais tout d’abord remercier Renault et la Renault Sport Academy pour cette opportunité. C’est formidable d’intégrer ce programme. Cette année est décisive puisque je quitte le karting pour débuter en monoplace. La Renault Sport Academy m’aidera à me préparer physiquement et mentalement dans ce nouveau défi. C’est fantastique de disposer d’un tel soutien de l’équipe."

Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, se dit "heureux d’accueillir Marta et Christian au sein de la Renault Sport Academy en 2017. Avec Jack, Max, Jarno, Sun et eux deux, nous disposons de jeunes pilotes enthousiasmants, démontrant ainsi que nos objectifs portent sur le long terme. Marta et Christian figurent parmi les plus grands talents du karting. Tout comme les autres membres de l’Academy, leur sélection repose entièrement sur leurs aptitudes et leur potentiel. Renault Sport Racing s’engage à former ses propres protégés et nous sommes impatients d’étudier de près les progrès de Marta et de Christian."