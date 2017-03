Eric Boullier l’a annoncé à Melbourne : McLaren travaille sur plusieurs scénarios avec Honda et il n’est donc absolument pas question d’une séparation avec le motoriste japonais.

Yusuke Hasegawa a confirmé que la crise en cours va tenter de trouver une solution dans la construction d’un nouveau moteur. Pour cela il faudra attendre deux mois.

"Il est très cliar qu’il y a une grande différence de puissance entre notre moteur et ceux de nos rivaux," reconnait le responsable du projet Honda F1.

"Pour progresser, nous n’avons pas d’autre solution que d’améliorer la combustion dans notre moteur thermique. Pour cela il faut le revoir. Nous avons lancé le travail mais nous ne verrons le nouveau moteur dans la voiture que dans deux mois."

Soit lors du Grand Prix de Monaco, au mieux... Hasegawa a senti la pression mise par Fernando Alonso. L’Espagnol en a remis une couche.

"Quel dommage de ne pas avoir profité de cette occasion en or de rattraper Mercedes avec les nouvelles règles. Heureusement le développement du moteur n’est plus régulé. Nous avons besoin de beaucoup mieux de la part de Honda. Je suis très motivé, j’attaque les virages à fond mais si je perds 200 mètres à chaque fois dans les longues lignes droites, cela ne sert à rien. C’est très frustrant."

Mais Alonso a aussi demandé aux médias de calmer le jeu.

"N’exagérez pas non plus la situation. Il est très facile de dire que McLare Honda va être dernière ou que nous allons abandonner après quelques tours. On entend de plus en plus de bêtises jour après jour."