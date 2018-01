Esapekka Lappi découvrait le Monte Carlo sur une voiture de WRC avec Toyota, et le Finlandais a directement été dans le rythme attendu. S’il n’était pas tout à fait au niveau de ses équipiers, plus expérimentés sur ces routes, Lappi a atteint l’arrivée du rallye et inscrit des points.

Toutefois, une première erreur l’a repoussé à trois minutes. Il était remonté à la quatrième place mais il est sorti large dans la Power Stage et la trentaine de secondes envolée l’a renvoyé à la septième place.

"La dernière journée a très bien commencé, sur un bon rythme que je comptais faire progresser jusqu’à l’arrivée, et notamment dans la Power Stage" explique Lappi. "Malheureusement, je suis sorti dans un virage et je n’ai pas réussi à enclencher la marche arrière, donc nous avons perdu du temps et trois places".

"Je suis déçu pour le moment mais au moins, j’ai parcouru chaque kilomètre, j’ai engrangé de l’expérience et j’ai appris de nombreuses choses. Il y a beaucoup de positif et c’était un bon rallye, en sachant que la Suède devrait mieux me convenir" conclut celui qui dispute sa première saison complète en WRC.