Pirelli est critiquée par les pilotes pour offrir des pneus trop conservateurs cette année. C’est ainsi que le manufacturier italien a dû, devant la fronde, retirer les pneus durs de ses choix pour Silverstone pour revenir à des composés plus tendres.

Mais le débat aujourd’hui se porte plutôt sur les pressions minimales des pneus. Depuis le début de la saison, le manufacturier italien avait autorisé des pressions minimales plus basses que de coutume. Or, à Barcelone, Pirelli a revu ses standards à la hausse après avoir étudié les données fournies par les équipes.

Cependant, Pirelli pourrait avoir été volontairement induite en erreur par deux écuries selon la presse allemande.

On sait que Mercedes souffre traditionnellement avec des pressions plus basses, et avait plutôt l’habitude des pressions élevées, qui expliquent une partie de son succès l’an dernier. Mais rien ne prouve aujourd’hui que Mercedes aurait volontairement truqué ses chiffres aéro.

Responsable de Pirelli en F1, Mario Isola a tenu à minimiser cette petite tentative de fraude.

« Il est vrai que certaines données en termes d’appuis se sont révélées en réalité exagérées. Mais une telle décision n’aurait que peu d’effet, parce que nous pouvons toujours changer les pressions si nous sentons que ce serait une décision sage pour la sécurité. »