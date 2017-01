Le début de journée a amené quelques sueurs froides à M-Sport et particulièrement à Sébastien Ogier, après que le Français a glissé sur une plaque de verglas et s’est retrouvé coincé dans un fossé enneigé. Le temps de redémarrer la voiture et de sortir de sa mauvaise posture, 40 secondes s’étaient envolées, et ce sont les 40 secondes qui ont manqué pour qu’il soit ce soir dans le sillage de Thierry Neuville.

"La journée a été compliquée, avec des conditions difficiles qui l’étaient encore plus puisqu’on était la première voiture sur la route" explique Ogier. "Nous avons vécu un début de journée qui n’était pas ce que nous voulions mais les choses se sont améliorées cet après-midi. Je n’étais pas très heureux des réglages dans la première boucle. Nous avons encore du travail pour être totalement à l’aise mais nous nous en approchons pas à pas".

"Nous avons été tellement bien accueillis dans l’équipe, tout le monde travaille très dur et nous pouvons voir que chacun veut gagner. Nous voulons tous de bons résultats et un podium serait un bon début. Nous allons continuer et voir ce que la journée de demain nous réserve".

Deuxième du rallye pour le moment, Ogier ne possède que trois dixièmes d’avance sur son équipier, Ott Tänak, qui a disputé une très bonne journée, marquée par un rythme soutenu et un sans faute pour ce qui était sa première journée complète avec son nouveau copilote, Martin Järveoja. Le duo peut clairement prétendre à un podium, dimanche à Monaco.

"C’était très difficile et pour être honnête, je ne m’attendais pas à être dans cette position sur ce rallye" s’étonne-t-il. "La voiture était très bonne en essais et nous étions assez confiants, mais on ne sait jamais ce qu’il en sera avant d’être face à la concurrence".

"Nous prévoyions de venir ici et de chercher un rythme correct et régulier, et c’est fait. L’association avec Martin fonctionne très bien et nous nous sentons tous les deux bien. La voiture se comporte exactement comme je le voulais et j’ai profité de chaque minute derrière son volant. Il y a un peu de travail avant d’être à 100% de notre potentiel mais c’est un très bon début".

Que du bonheur pour Malcolm Wilson, le célèbre patron de M-Sport, qui voit ses deux voitures provisoirement sur le podium. La Fiesta ne semble pas beaucoup souffrir de son développement moins complet face à ses rivales, même si le potentiel complet de la Citroën C3 reste encore à découvrir.

"Nous sommes dans une position fantastique et c’est grâce à chacun des membres de notre équipe" savoure Wilson. "Je ne peux même pas vous faire imaginer le temps et les efforts qui ont été dédiés à ce projet et nous avons les trois voitures à l’arrivée".

"Sébastien a été un peu malchanceux aujourd’hui, tout le monde sait que la Fiesta est toute récente et avec le peu de temps qu’il a eu derrière son volant, nous avons du travail pour qu’il se sente parfaitement bien. Il a montré l’étendue de sa classe aujourd’hui, après avoir perdu 40 secondes ce matin il est revenu deuxième et ne possède que 45 secondes de retard sur le leader".

Le boss a aussi tenu à féliciter Tänak pour sa journée très propre : "Ott s’est surpris lui-même aujourd’hui. Il est venu en voulant se concentrer sur sa course, c’est ce qu’il a fait et il se sentait très bien au volant, ce qui a amené de très bons résultats. Je suis sûr qu’être le premier à gagner une spéciale avec cette voiture lui aura donné le sourire".

"Nous avons pris un très bon départ dans ce rallye et quoiqu’il arrive, l’équipe peut être très fière de ce qu’elle a accompli".