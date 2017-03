Toro Rosso avait divisé sa journée d’essais entre Daniil Kvyat et Carlos Sainz. Malheureusement, la petite Scuderia n’a pu effectuer qu’une soixantaine de tours aujourd’hui : la faute à des récurrents problèmes de transmission qui ont handicapé les deux pilotes.

Daniil Kvyat, de même que Carlos Sainz, n’ont d’ailleurs pas recherché la performance aujourd’hui et se sont classés en bas de la feuille des temps. Au niveau de la fiabilité, ce n’était donc pas non plus une franche réussite… Mais le moteur Renault est au moins hors de cause.

« C’était un peu une matinée frustrante pour moi » a réagi Daniil Kvyat. « Nous avons perdu du temps précieux en piste en raison d’un problème de transmission. C’est dommage pour moi et pour l’équipe, parce que nous devrions utiliser le temps disponible pour faire plus de tours. Mais le ressenti dans la voiture est positif, et c’est toujours bon quand les ingénieurs et moi-même le pensons. Mon ressenti dans la voiture s’améliorait aussi de tour en tour. »

Carlos Sainz n’a pas eu beaucoup plus de chance que son coéquipier ce mardi…

« Comme c’est ennuyeux de finir la session plus tôt ! Je n’avais qu’une demi-journée aujourd’hui, et nous voulions la maximiser, trouver un bon rythme et engranger plein de kilomètres avec la voiture. Malheureusement, nous avons souffert d’une défaillance de transmission pendant la moitié de l’après-midi, et nous avons donc dû nous arrêter et ne plus rouler de la journée. C’est frustrant, mais cela arrive parfois durant les essais. Nous devons rester positifs et progresser franchement demain et durant les tests de la semaine prochaine. »