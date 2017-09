Deux jours après avoir eu la confirmation qu’il ne défendra plus les couleurs de Renault l’année prochaine, Jolyon Palmer s’offre les points de la sixième place aujourd’hui à Singapour. Le timing est troublant…

"Je ressens une énorme satisfaction," déclare Palmer. "Cette course a été incroyablement amusante, et ce, dès le départ. Lorsqu’il pleut, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Nous avons pris un bon départ et ensuite nous avons été très compétitifs sous la pluie. J’ai vraiment apprécié ces conditions. J’ai fait un beau dépassement sur Bottas, j’étais en compagnie des hommes du haut du tableau. C’était une très belle course."

"Tous les week-ends, nous avons envie de montrer ce dont on est capable. Ce résultat est aussi dû à la chance et cela aurait déjà pu arriver à Bakou, Silverstone ou Spa. J’espère que ce résultat m’aidera lors des six dernières courses de l’année. Pour l’heure, mon éviction de chez Renault est une nouvelle assez fraîche. Pour ma part, je veux encore faire six très belles courses. Je veux rester en F1, il y a d’autres options. Je veux être fier de mes six dernières courses de la saison," ajoute le Britannique.

"C’est une décision qui appartient à Renault, ils peuvent décider qui pilotera la voiture l’année prochaine. Cette année a été difficile pour moi. J’ai eu des soucis de fiabilité, mais j’ai aussi commis quelques erreurs. Les médias m’interrogeaient toujours sur mon avenir et cela devenait difficile pour moi. J’ai finalement décidé de ne plus me préoccuper de ça et de me concentrer sur mon pilotage."

"J’ai eu de bonnes relations avec l’équipe et c’est d’ailleurs encore le cas. J’ai encore six courses à disputer avec eux. J’ai passé deux années chez Renault, mais je fréquente l’équipe d’Enstone depuis trois ans. J’espère conclure cette collaboration avec eux sur une bonne note," conclut Jolyon Palmer.