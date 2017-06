Renault F1 a inscrit les points de la huitième place obtenue par Nico Hülkenberg à Montréal.

Auteur d’une course tenace sur le Circuit Gilles Villeneuve, Hulkenberg en voulait encore plus en se lançant dans les derniers tours à la chasse de la Ferrari de Kimi Räikkönen installée au septième rang. L’Allemand ne pointait qu’à 1.7 secondes de son concurrent à l’arrivée.

"La course d’aujourd’hui était dans l’ensemble assez positive. Tout s’est déroulé sans encombre malgré quelques rafales assez fortes qui balançaient la voiture de gauche à droite en ligne droite ! Même si nous avons été aidés par des abandons, je me suis néanmoins retrouvé en huitième place. Ces quatre bons points ne sont pas de refus puisque nous étions un peu méfiants sur nos performances en nous rendant sur ce circuit."

Pour Jolyon Palmer, tout aussi déterminé à entrer dans le top 10, c’est la frustration de la onzième place, encore une fois à seulement une seconde des points !

"Nous terminons encore onzièmes. C’est la deuxième fois de suite que les points sont à notre portée et c’est très frustrant. J’ai perdu gros dans le départ chaotique en cédant des positions avant d’être bloqué derrière Grosjean pendant soixante tours environ. Je ne pouvais pas être assez près pour l’attaquer. Je pense que notre rythme valait mieux. Si j’avais pu m’élancer quelques places plus haut, nous aurions pu entrer dans le top dix. La course était à nouveau bien meilleure. Atteindre la Q2 ce week-end était également positif. Nous devons tout simplement continuer de travailler dur."

Cyril Abiteboul, Directeur général, conclut :

"Nous avons connu une bonne course à Montréal. Les résultats sont positifs et nous sommes ravis de reprendre notre série d’arrivées dans les points après un abandon frustrant à Monaco. Aujourd’hui, nous avons pu réduire l’écart qui nous séparait de Williams, ce qui cadre avec notre objectif d’être sixième du Championnat Constructeurs avant la pause estivale. Nico a réalisé une belle course sur un excellent rythme en se classant dans le même tour que les leaders. Il a su rester concentré et éviter les incidents et les pénalités. Jolyon était sur une stratégie similaire et il termine onzième pour la deuxième fois d’affilée. Sa priorité doit désormais être de mieux se qualifier afin d’avoir une chance de marquer des points et ainsi contribuer aux efforts de l’équipe pour regagner du terrain chez les constructeurs."