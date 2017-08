Liberty Media règne désormais sur la Formule 1 et souhaite, dans une logique de pérennité, réduire les coûts et permettre aux écuries d’assurer leur avenir dans la discipline. Pour le grand patron, Chase Carey, cette réduction des coûts passe par une standardisation de certains composants.

"Au niveau des équipes, nous sommes très concentrés sur les coûts" explique-t-il. "Je pense que l’un de nos objectifs est clairement d’essayer de trouver une façon de contrôler ces coûts, pour le bien des équipes et de notre sport en général, et je crois qu’il y a plusieurs manières d’y arriver, que ce soit au travers de dépenses capées ou d’une manière d’envisager certains composants cruciaux".

Mais Carey se veut rassurant : "Nous ne voulons pas standardiser les voitures. Nous pensons qu’il est important que notre sport soit encore lié à l’art de la technologie, et nous ne voulons pas niveler les voitures par le bas, mais je pense que nous pouvons standardiser certaines pièces".

Les éléments en question ne sont pas encore décidés et ils pourraient bien concerner le moteur ou l’aérodynamique, ce qui pourrait faciliter une certaine standardisation. Mais Carey refuse de s’avancer pour le moment, attendant qu’une décision soit prise en ce sens.

"Nous cherchons des moyens d’améliorer l’économie globale de notre sport et de permettre à chacun d’en bénéficier tout en améliorant la compétition, car je pense que l’un de nos défis actuellement est d’éviter que certaines équipes ne dépensent bien plus et que les résultats se voient en piste. Si l’on arrive à niveler les coûts, sans les mettre au même niveau, cela améliorera la compétition et de facto, l’économie".

"Nous avons commencé à y réfléchir avec les équipes, il y a eu des réunions préliminaires et il y a des lignes directrices comme le moteur qui est la partie la plus complexe de la voiture. Il faut que nous puissions nous occuper de ces coûts afin que notre sport en tire des avantages".

Chase Carey que la F1 soit devenue hors de contrôle lors des dernières années. Un envol des coûts qui a eu pour effet de faire fuir les constructeurs présents il y a dix ans, certes touchés par la crise, mais de faire également mourir les trois structures qui avaient rejoint la discipline en 2010.

"Aujourd’hui, des équipes dépensent la majeure partie de leur budget d’un demi-million de dollars pour simplement mettre une voiture en piste. Cela n’a aucun sens et si l’on peut mettre une structure plus saine en place, tout en améliorant la compétition en piste et en rendant notre sport plus attractif et pas plus cher, nous créerons un potentiel qui nous profitera à tous" conclut-il.