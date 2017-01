Après un shakedown compliqué et une soirée de jeudi trop courte pour donner des informations sur le niveau de la Yaris, Toyota savait que les six spéciales du jour serait cruciales pour savoir enfin où elle allait se situer face à la concurrence. Bien que Latvala ait vécu une boucle du matin compliquée et que Hänninen ait terminé dans le mur, la monture des deux Finlandais semble finalement proche de ses rivales.

"C’était une journée très importante pour nous et nous en avons fait le maximum" explique Latvala, quatrième au général ce soir. "Nous avons eu quelques petits soucis mais nous sommes toujours là et je suis satisfait de nos progrès. Les conditions étaient très difficiles, donc rester sur la route était déjà un accomplissement, mais la voiture ne cesse de progresser".

Hänninen était troisième au classement général avant de casser la suspension avant gauche de sa Yaris WRC lors d’une sortie de piste. Le Finlandais perd une possibilité de très bon résultat sur un rallye qu’il aime particulièrement.

"Dans une zone de freinage en descente, j’ai fait une petite erreur et j’ai perdu la voiture sur la glace, ce qui l’a envoyée dans un arbre et endommagé une suspension. Heureusement, les dégâts n’étaient pas énormes et nous pourrons repartir demain, je remercie les mécaniciens pour ce très bon travail. Ce sera encore une journée compliquée et il sera surtout important de faire le bon choix de pneus" déclare Hänninen.

Profitant de l’élimination prématurée des Citroën, les Toyota ont joué au pied du podium toute la journée et Latvala pourrait encore finir parmi les trois premiers, ce qui est déjà bien mieux que les objectifs de début de saison.

"C’était une très bonne journée pour nos pilotes" juge Tommi Mäkinen, directeur de l’équipe. "Ce n’était pas parfait, Jari-Matti a eu un petit problème qui l’a perturbé et nous avons aussi eu un problème qui a coûté du parc fermé ce matin et qui nous a empêché de lui donner des réglages parfaits. Juho était très rapide aujourd’hui et a été malchanceux de sortir, je sais de mon expérience que ça peut arriver très vite ici. Nous avons un bon point de référence face aux autres équipes et c’est encourageant".