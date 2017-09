En attendant de nouveaux moteurs plus puissants, plus bruyants et moins chers en 2021, la Formule 1 continue à chercher des solutions pour mieux faire passer l’émotion sonore à son public.

Pour les personnes sur place, dans les tribunes, les choses ne pourront guère être améliorées avec cette génération de V6 turbo hybrides. Les sorties différenciées pour la wastegate du turbo ont amélioré les choses, avec un bruit presque 30% plus fort qu’en 2014, mais on a touché à la limite du système.

Par contre, pour les fans à la télévision, une nouveauté est à l’étude : Liberty Media a mandaté un spécialiste du son au cinéma pour développer un microphone en céramique (pour résister à la chaleur) à placer près des échappements.

"L’une des choses que nous voulons amplifier à l’avenir, c’est le son dans ce sport. Parce qu’il est vital pour les fans. Le son est un aspect critique des recherches que nous faisons," confie le directeur commercial de la F1, Sean Bratches.

David Hill, un producteur australien, ancien de Fox Sports, supervise le projet.

"Il travaille avec une société allemande pour développer ce microphone en céramique que nous pourrons fixer à l’échappement des V6, afin d’avoir une vraie amplification du soin pour les fans."